В ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске погибли два человека, восемь пострадали

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля в четверг на плотине ГЭС в Иркутске привело к гибели двух человек, еще восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения области.

"Два человека погибли. Восемь обратились за медицинской помощью, трое госпитализированы, пятеро - на амбулаторном лечении", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП произошло на плотине ГЭС. Предварительно установлено, что автобус, двигавшийся из Октябрьского района в Свердловский, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с KIA Soul. Погибли 31-летняя водитель иномарки и 26-летняя пассажирка автобуса.

По факту ДТП следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека - потребителя платной услуги"). В пресс-службе регионального управления СК пояснили, что следователям предстоит проверить перевозчика на предмет соблюдения требований законодательства по предрейсовому техническому осмотру автобуса и медицинскому освидетельствованию водителя.