Суд признал недействительным договор аренды участка под завод по розливу воды из Байкала

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области по иску природоохранной прокуратуры признал недействительным договор аренды земельного участка, выделенного администрацией поселка Култук компании "Аквасиб" для строительства завода по розливу воды из Байкала. Об этом в четверг ТАСС сообщила старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Елена Мальханова.

"Сегодня состоялось заседание в Арбитражном суде. Признан недействительным договор аренды земельного участка, заключенный между администрацией Култукского городского поседения и компанией "Аквасиб". Земельный участок был предоставлен без публичных процедур, то есть в обход аукциона. <…> Плюс он был предоставлен из зоны рекреационного назначения, то есть это земли общего доступа", - сказала Мальханова.

Она уточнила, что площадь участка составляет 16,9 тыс. кв. метров. Власти предоставили его в аренду "Аквасибу" в 2016 году. На этом участке компания успела сделать траншеи и проложить трубы. "Сейчас там водоводов нет, недостроенные корпуса завода законсервированы, каких-либо дальнейших действий не производится", - отметила Мальханова.

27 марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконными положительное заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на строительство, выданные компании "Аквасиб", которая на основании этих документов в январе начала строить завод на берегу Байкала. Одним из доводов природоохранной прокуратуры, которая подавала иск с требованием запретить строительство, было то, что общественные слушания по проекту прошли с нарушениями. Проведение слушаний является одним из условий получения инвестором заключения экологической экспертизы и разрешения на строительство. Прокуратура также настаивала на том, что стройка затрагивает болото, где во время миграции останавливаются редкие птицы.

Инвестиции в строительство завода по розливу байкальской воды оцениваются в 1,5 млрд рублей, проектная мощность - 190 млн литров в год. Первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, вывести предприятие на полную мощность - в 2021 году, 20% продукции должны были пойти на российский рынок, 80% - на экспорт в Китай, Южную Корею, Монголию. Основным владельцем "Аквасиба" является Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в Китае.