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Паводок в Иркутской области

Стоимость восстановления дамбы в подтопленном Тулуне оценивается в 1,2 млрд руб.

Правительство Иркутской области направило в Минстрой России предложение провести инженерную защиту 11 км дамбы
Дома у размытой дамбы на реке Ия в Тулуне во время первой волны паводка Кирилл Шипицин/ТАСС
Описание
Дома у размытой дамбы на реке Ия в Тулуне во время первой волны паводка
© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области оценивают в 1,2 млрд рублей стоимость восстановления дамбы в Тулуне, который второй раз за месяц пострадал от паводков, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"В связи со вторым затоплением Тулуна необходимо дополнительное обследование всей дамбы правого и левого берегов реки Ия (после схода воды) для проведения аварийно-восстановительных работ. Правительство Иркутской области направило в Минстрой России предложение провести инженерную защиту 11 км защитной дамбы Тулуна от затопления водами реки Ия. Расчетный объем финансовых средств, необходимых для восстановления объекта, - 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В первую волну паводка, которая пришлась на конец июня - начало июля, уровень воды в реке в Тулуне поднимался почти до 14 м, что в два раза выше критического. Во вторую волну, начавшуюся в конце июля, он достигал 11,25 м.

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Тулун сильнее всего пострадал от наводнения. В городе сносу подлежит около 900 домов, которые были затоплены и разрушены.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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