Стоимость восстановления дамбы в подтопленном Тулуне оценивается в 1,2 млрд руб.

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области оценивают в 1,2 млрд рублей стоимость восстановления дамбы в Тулуне, который второй раз за месяц пострадал от паводков, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В связи со вторым затоплением Тулуна необходимо дополнительное обследование всей дамбы правого и левого берегов реки Ия (после схода воды) для проведения аварийно-восстановительных работ. Правительство Иркутской области направило в Минстрой России предложение провести инженерную защиту 11 км защитной дамбы Тулуна от затопления водами реки Ия. Расчетный объем финансовых средств, необходимых для восстановления объекта, - 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В первую волну паводка, которая пришлась на конец июня - начало июля, уровень воды в реке в Тулуне поднимался почти до 14 м, что в два раза выше критического. Во вторую волну, начавшуюся в конце июля, он достигал 11,25 м.