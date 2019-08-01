Пострадавшие от паводков в Иркутской области получат бесплатную юридическую помощь

"В рамках межведомственного взаимодействия органов прокуратуры и адвокатской палаты области адвокатами оказывается бесплатная юридическая помощь населению, пострадавшему от наводнения на территории Иркутской области", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Юридическая помощь для пострадавших от паводков в Иркутской области будут бесплатной. В частности, они смогут получить консультацию о защите населения при ЧС и мерах социальной поддержки, сообщается в четверг на сайте региональной прокуратуры.

Уточняется, что прием граждан начали в городе Тулуне, который больше всего пострадал от паводков. Прием будут вести три дня в неделю до 24 августа. Юристы будут защищать права граждан, консультировать по законодательству о защите населения и территорий от ЧС и мерах социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что для получения компенсаций многие пострадавшие от паводков должны через суд доказывать факт долговременного проживания на территории Иркутской области. Уже поступило 3528 исковых заявления, из 3367 рассмотренных судом исков удовлетворено 3259.

За время первой волны паводков в Иркутской области, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах региона было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.