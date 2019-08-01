Приставы в Новосибирской области за полгода взыскали с должников 6,3 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Объем средств, которые взыскали судебные приставы Новосибирской области за январь-июнь, составил 6,3 млрд рублей, что почти на 10% больше в сравнении с первым полугодием прошлого года. При этом почти вдвое увеличился объем взысканий долгов по ЖКХ и более чем вдвое по кредитам, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС руководитель УФССП по Новосибирской области - главный судебный пристав региона Эдуард Бабков.

"Несмотря на рост нагрузки в отчетном периоде (за первое полугодие 2019 года - прим. ТАСС), приставами Новосибирской области окончено 556,5 тыс. исполнительных производств, из них 324 тыс. исполнительных производств окончено фактическим исполнением. Сумма по оконченным фактическим исполнениям составила 6,3 млрд рублей, это на 600 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Бабков.

Он отметил, что в первом полугодии 2019 года на исполнении в УФССП находилось 1 млн 247 тыс. исполнительных производств, что на 115 тыс. больше, чем за январь-июнь 2018 года.

"Благодаря работе судебных приставов <…> более 550 гражданам выплачена задолженность по зарплате на сумму 42,5 млн рублей, это на 4 млн больше, чем в 2018 году. За услуги ЖКХ взыскано 274 млн рублей, у нас здесь прирост на 121 млн рублей. Возвращено кредиторам более 3 млрд рублей, это больше чем в 2018 году на 1,8 млрд рублей", - добавил главный судебный пристав региона.

На 1 июля в новосибирском управлении ФССП находились на исполнении по кредитам 140,3 тыс. производств на сумму 26,2 млрд рублей, что на 6 млрд меньше по сравнению с первым полугодием прошлого года, сообщил Бабков. По ЖКХ в работе у приставов 32 тыс. производств на сумму 773,5 млн рублей.

По словам Бабкова, за первые шесть месяцев 2019 года Новосибирская область по количеству находящихся на исполнении производств находится на втором месте по Сибирскому федеральному округу, на первом - Красноярский край (1,9 млн исполнительных производств), на третьем - Иркутская область (1,2 млн).