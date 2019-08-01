Новосибирские мастера напишут семь икон для часовни на месте сгоревшего в Кемерове ТЦ

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Новосибирские мастера напишут семь икон для часовни, которая будет располагаться в сквере на месте сгоревшего в Кемерове в марте прошлого года торгового центра "Зимняя вишня", сообщил ТАСС художественный руководитель мастерской "Светолитие-РОС", где напишут иконы, Андрей Кордаков.

"Сейчас полным ходом идут работы над созданием семи икон для часовни. Работа очень сложная и кропотливая, но мы уже на завершающем этапе", - сказал Кордаков.

Иконы будут представлять собой изображения четырех евангелистов (авторы четырех канонических Евангелий - Матфей, Марк, Лука и Иоанн), Богоматери и Христа. На главную икону будет нанесено изображение Спасителя с детьми. Иконы будут написаны к открытию часовни - к 1 сентября.

Благоустройство территории на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" началось в конце мая текущего года. Над проектом сквера площадью 2 гектара совместно работали российские и американские архитекторы. В сквере будет высажено 60 сосен, что соответствует числу погибших при пожаре людей. Десятиметровые хвойные деревья привезли из Германии. В сквере также будут размещены фонтан, ротонда, православная часовня и амфитеатр.

Сквер строится за счет благотворительных средств. Изначально его должны были открыть к осени 2018 года, но здание сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" было снесено только к августу прошлого года. Сроки сдачи сквера перенесены на 20 августа 2019 года.

Пожар в "Зимней вишне" произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Возбуждено и расследуется уголовное дело, обвинения предъявлены 15 фигурантам.