Движение по федеральной трассе в пострадавшем от паводка Тулуне восстановлено

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь", которое из-за паводка было перекрыто в Тулуне Иркутской области, восстановлено. Об этом в пятницу сообщается на сайте Упрдор "Прибайкалье".

"2 августа в 05:00 местного времени (00:00 мск) возобновили движение для всех видов транспорта по участку трассы "Сибирь" в Тулунском районе. Организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.

В пятницу утром в обе стороны - на Красноярск и на Иркутск - поехали автомобили, скопившиеся в районе Тулуна. С 30 июля открытия трассы ждали около 1,5 тыс. машин.

Перед открытием движения дорожники обследовали 4 км дороги, которые были затоплены. "Дорожное полотно находилось под толщей воды трое суток. Обследование технико-эксплуатационного состояния проезжей части, моста через реку Ия и других искусственных сооружений на этом участке федеральной трассы показало, что конструктивные элементы и дорожное покрытие не повреждены", - цитируют в сообщении слова начальника Упрдор "Прибайкалье" Николая Рейнета.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести.