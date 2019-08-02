Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1,1 млн га

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила по состоянию на утро пятницы 1,109 млн га. Об этом сообщается в сводке регионального Лесопожарного центра.

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"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 2 августа, на территории края действует лесных пожаров - 129, на общей площади 1 109 992,2 га, в том числе зона контроля (труднодоступные места, где тушения проводятся по решению краевой комиссии по ЧС - прим. ТАСС) - 101 [пожар] на площади 1 100 005 га", - отмечается в сводке.

На утро четверга площадь пожаров составляла 1,09 млн га. Возгорания действуют в Эвенкии, на Таймыре, в Абанском, Богучанском, Кежемском, Тасеевском, Енисейском, Северо-Енисейском и Бирилюсском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении принимают участие 734 человека и 43 единицы техники. В четверг к тушению пожаров приступила авиагруппировка Минобороны, 10 самолетов Ил-76 к которым присоединится 10 военно-транспортных вертолетов, также в ликвидации очагов возгорания участвует авиация МЧС России (самолет-амфибия Бе-200 и вертолет).

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.