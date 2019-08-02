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Паводок в Иркутской области

В Тулуне восстановлено автобусное сообщение между берегами реки Ия

Движение возобновлено по объездной дороге

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Движение автобусов городских маршрутов возобновлено между берегами реки Ия в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

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"Автобусы на городских маршрутах работали в кольцевом режиме, одни на одном берегу, другие - на другом, а теперь возобновлено движение между берегами по объездной дороге", - сказали в пресс-службе.

В первую волну паводка, которая пришлась на конец июня - начало июля, уровень воды в Ие поднимался почти до 14 м, что в два раза выше критического. Во вторую волну, начавшуюся в конце июля, он достигал 11,25 м. Тулун сильнее всего пострадал от наводнения. В городе сносу подлежит около 900 домов, которые были затоплены и разрушены.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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