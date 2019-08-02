Укрепление берега реки Ии в Тулуне в месте угрозы оползня выполнено на 75%

"На 75% [работы выполнены]. <…> Работы нам осталось на пять дней, через пять дней закончим", - сказал в пятницу представитель подрядной организации "РТ-НЭО".

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Работы по укреплению берега реки Ии на улице Павлова в Тулуне, где после паводка была угроза оползня в районе многоквартирного дома номер 28, выполнены на 75%. На завершение работ необходимо пять дней, сообщил представитель подрядчика в ходе визита на объект вице-премьера РФ Виталия Мутко.

Работы по укреплению берега начались 10 июля. Подрядчику было поручено установить опорную стенку, насыпать скальный грунт, чтобы предотвратить смещение берегового склона, на котором находится несколько многоквартирных домов по улице Павлова.

Об угрозе схода оползня Мутко, возглавляющему правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, ранее сообщали жильцы дома номер 28. Во время первой волны паводка вода вымыла из-под опалубки здания часть грунта, а по берегу реки в этом месте пошла продольная трещина. Мутко поручил специалистам Минстроя России обследовать дом и найти инженерное решение по обеспечению его безопасности.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.