В Тулуне организуют консультационный пункт по приобретению жилья взамен затопленного

Вице-премьер во время визита в Тулун пообщался с жильцами многоквартирных домов, в которых были затоплены первые этажи. Люди рассказали, что им не хватает информации о том, где и как получить выплаты на приобретение нового жилья. Из-за этого они не могут переехать из своих пострадавших домов.

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко в пятницу во время визита в Иркутскую область поручил организовать консультационный пункт в городе Тулуне, где пострадавшим от паводка будут предоставлять всю информацию о том, как признать затопленный дом непригодным для проживания и получить новую жилплощадь.

"Мы не должны устраивать ярмарку, при которой каждый выбирает жилье, мы в этом просто утонем. Мы должны сделать консультационный пункт, где будут сидеть люди, которые дают обо всем консультации. <…> Не понимаю, почему система не работает, почему не могут уехать те, кто хочет", - сказал Мутко.

Тулун сильнее всего пострадал от паводка. В городе сносу подлежит около 900 домов, которые были затоплены и разрушены.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.