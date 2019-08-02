Власти оценят возможность восстановления затопленного во время паводка детсада в Тулуне

"Нам нужно, чтобы провели водоотведение. <…> Если это невозможно сделать, будем, значит, думать. Ищите место, давайте строить быстровозводимый", - сказал Мутко во время посещения объекта.

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка в Иркутской области оценит возможность восстановления детского сада "Родничок" в Тулуне. Если не найдется эффективное решение по отводу воды с его территории, будет поднят вопрос о строительстве нового сада на другом участке, сообщил в пятницу в ходе визита в Тулун вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Как передает из Тулуна корреспондент ТАСС, от детского сада после паводка остались только стены, внутри все разрушено. Вокруг здания стоит вода.

Также необходимо найти решение по отводу воды с территории школы № 20, заявил вице-премьер во время посещения образовательного учреждения. В здании уже проводятся восстановительные работы.

Тулун сильнее всего пострадал от паводка. В городе сносу подлежит около 900 домов, которые были затоплены и разрушены.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.