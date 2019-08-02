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Паводок в Иркутской области

Власти оценят возможность восстановления затопленного во время паводка детсада в Тулуне

Вице-премьер РФ Виталий Мутко предложил строить быстровозводимое здание детского сада на другом месте, если не удастся решить вопрос с водоотведением с территории "Родничка"
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Описание
Затопленный детский сад "Родничок" в Тулуне
© Вячеслав Сорокин/ТАСС
Детский сад "Родничок"
© Вячеслав Сорокин/ТАСС
Детский сад "Родничок"
© Вячеслав Сорокин/ТАСС
Затопленная школа № 20 в Тулуне
© Вячеслав Сорокин/ТАСС

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка в Иркутской области оценит возможность восстановления детского сада "Родничок" в Тулуне. Если не найдется эффективное решение по отводу воды с его территории, будет поднят вопрос о строительстве нового сада на другом участке, сообщил в пятницу в ходе визита в Тулун вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Нам нужно, чтобы провели водоотведение. <…> Если это невозможно сделать, будем, значит, думать. Ищите место, давайте строить быстровозводимый", - сказал Мутко во время посещения объекта.

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Как передает из Тулуна корреспондент ТАСС, от детского сада после паводка остались только стены, внутри все разрушено. Вокруг здания стоит вода.

Также необходимо найти решение по отводу воды с территории школы № 20, заявил вице-премьер во время посещения образовательного учреждения. В здании уже проводятся восстановительные работы.

Тулун сильнее всего пострадал от паводка. В городе сносу подлежит около 900 домов, которые были затоплены и разрушены.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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