Мутко заявил, что на подтапливаемых территориях в Тулуне запретят застройку

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков в Иркутской области намерена утвердить за пострадавшими территориями в Тулуне статус зон подтопления и запретить на них дальнейшее строительство жилых домов. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко при посещении Тулуна.

"Сегодня в 16.00 мы хотим принять соответствующее решение о зонах подтопления в Тулуне и зарегистрировать его в государственном кадастре, прекратить эту демагогию, которая была десятилетиями. Потому что задача будет восстанавливать", - сказал Мутко.