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Паводок в Иркутской области

Мутко заявил, что на подтапливаемых территориях в Тулуне запретят застройку

Правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков в Иркутской области намерена зарегистрировать в государственном кадастре соответствующее решение о зонах подтопления в городе

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков в Иркутской области намерена утвердить за пострадавшими территориями в Тулуне статус зон подтопления и запретить на них дальнейшее строительство жилых домов. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко при посещении Тулуна.

"Сегодня в 16.00 мы хотим принять соответствующее решение о зонах подтопления в Тулуне и зарегистрировать его в государственном кадастре, прекратить эту демагогию, которая была десятилетиями. Потому что задача будет восстанавливать", - сказал Мутко.

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Вице-премьер добавил, что жителей территорий, которые будут признаны зонами подтопления, по мере возможности будут расселять.

Тулун больше других пострадал от паводков в Иркутской области. В городе сносу подлежит около 900 домов, которые были затоплены и разрушены.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

 

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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