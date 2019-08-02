Алтайский завод изготовит образец шин для нового российского бомбардировщика в 2021 году

БАРНАУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Предприятие "ЯШЗ-Авиа" в 2021 году изготовит первый образец шин для перспективного российского бомбардировщика. Об этом журналистам в пятницу сообщил управляющий директор "ЯШЗ-Авиа" Борис Шалагин.

"Сейчас КБ "Туполев" разрабатывает новый бомбардировщик <...> Сейчас у нас заключен контракт на разработку и изготовление шин на этот стратегический бомбардировщик <...> Первый образец [шин изготовим] в 2021 году", - рассказал Шалагин.

Он пояснил, что по итогам 2019 года объем производства на предприятии составит 1,8 млрд рублей. По словам Шалагина, завод обеспечивает на сегодня шинами парк военной и гражданской авиации в России и СНГ, также производит шины двойного назначения.

Шинный комбинат в Барнауле начал работу с 1960-х годов XX века. В настоящее время на его промплощадке действуют два основных предприятия - ООО "Нортек" и ООО "ЯШЗ-Авиа", а также ряд небольших предприятий, работающих, в основном на эти две компании. По производству авиашин ООО "ЯШЗ Авиа" является единственным заводом в России и обеспечивает нужды Министерства обороны, МЧС, других государственных структур, а также российских авиакомпаний и корпораций - производителей авиационной техники.