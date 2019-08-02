Власти предлагают организовать на "сибирских Мальдивах" смотровую площадку

Золоотвал ТЭЦ-5 в Новосибирске привлекает большое внимание своим необычным, ярко-голубым, цветом воды. Сибиряки фотографируются у прозванного "сибирскими Мальдивами" золоотвала и выкладывают фото в социальные сети. Искусственное озеро привлекло внимание и иностранной прессы. Местные СМИ утверждают, что он может быть опасным для здоровья человека, однако, по данным собственника объекта, пруд не является опасным для окружающей среды, однако там были усилены меры безопасности.

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Золоотвал новосибирской ТЭЦ-5, известный как "сибирские Мальдивы", может стать туристическим объектом. Власти предлагают разместить там смотровую площадку, сообщила в пятницу журналистам Начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

"Эта история должна сыграть нам на руку, чтобы развить туристический поток. Поэтому, на наш взгляд, было бы здорово сделать какую-то смотровую площадку здесь, на территории ТЭЦ-5, которая привлекала бы туристов", - сказала Ивашина.

По ее словам, в современном мире посещение промышленных предприятий набирает все большую популярность у туристов. В связи с этим ТЭЦ-5 имеет все перспективы стать объектом промышленного туризма. По ее словам, также может быть рассмотрена возможность организации экскурсий на котельные и безопасные тропы вокруг озера. В случае появления смотровой площадки власти обратятся к туроператорам с предложением включить ТЭЦ-5 в свои туристические маршруты.

Как сообщил журналистам главный инженер новосибирского филиала СГК Юрий Кротов, в компании проработают этот вопрос. "Это все-таки отвлечение персонала, нужно кого-то водить. Мы берем на себя ответственность за людей, ведь это технологическое сооружение", - сказал он. По его словам, охрана ежедневно останавливает около 40 человек в пределах золоотвала, в выходные эта цифра растет до 230-260 человек ежедневно.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве. Золоотвал ТЭЦ-5 работает с 2008 года.