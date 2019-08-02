Группировка МЧС по тушению лесных пожаров в Красноярском крае усилена омскими спасателями

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. МЧС России усилило группировку по тушению лесных пожаров в Красноярском крае спасателями из Омска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Омской области прибыла в Красноярск для оказания помощи в тушении природных пожаров. Самолетом Ил-76 были доставлены 85 сотрудников, которые направлены в наиболее сложные районы", - сказал представитель министерства. Спасатели смогут автономно работать на месте чрезвычайной ситуации в течение двух недель. Они обеспечены палатками, питьевой водой и питанием, оснащены необходимым оборудованием для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.