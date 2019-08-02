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Лесные пожары в России

Группировка МЧС по тушению лесных пожаров в Красноярском крае усилена омскими спасателями

В регион ранее прибыли также сотрудники МЧС из Хакасии и Кемеровской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. МЧС России усилило группировку по тушению лесных пожаров в Красноярском крае спасателями из Омска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Омской области прибыла в Красноярск для оказания помощи в тушении природных пожаров. Самолетом Ил-76 были доставлены 85 сотрудников, которые направлены в наиболее сложные районы", - сказал представитель министерства. Спасатели смогут автономно работать на месте чрезвычайной ситуации в течение двух недель. Они обеспечены палатками, питьевой водой и питанием, оснащены необходимым оборудованием для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

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Ранее в Красноярский край прибыли сотрудники МЧС из Хакасии и Кемеровской области.

По информации МЧС, наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах наблюдаются задымления.

По последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", огнем в России охвачено более 3 млн га леса.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииХакасияКрасноярский крайКемеровская областьОмская область
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