Все пострадавшие от паводка в Приангарье получат социальные выплаты к 10 августа

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Все социальные выплаты будут доведены до пострадавших при паводке в Иркутской области до 10 августа. Об этом сообщил журналистам возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС вице-премьер Виталий Мутко.

"Основные выплаты сделаны, сегодня мы выплатили гражданам уже где-то 2 млрд 400 млн рублей - это практически 42,5 тыс. человек получили по 10 тыс. рублей, и около 17 тыс. получили от 50 до 100 тыс. за частичную или полную утерю имущества. Все вопросы разрешены, связанные с частичной утерей здоровья, там тоже уже около 400 человек заявления [подали], эта работа налажена. Мы исходим из того, что на сегодняшний день списки все закрыты и до 10 августа мы хотим тему выплат социальных перевернуть (закрыть)", - сказал он.

Мутко сказал, что с 1 августа решено приступить к выплатам за потери сельхозпроизводителям - их в списке пока порядка 55 человек. Он добавил, что в ближайшее время будут приняты решения, связанные с поддержкой бизнеса, который понес убытки в результате паводка.

Паводки в Иркутской области начались в июне, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Затем в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.