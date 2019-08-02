Мутко сообщил, что для учеников разрушенной паводком школы в Тулуне закупят 11 автобусов

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области при поддержке федерального центра закупят 11 автобусов для подвоза учащихся не поддающейся восстановлению школы в Тулуне в другие образовательные учреждения. Об этом сообщил в пятницу журналистам возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС вице-премьер Виталий Мутко.

"Места [для строительства] есть, нам мэр их показывал сегодня. Попробуем это сделать оперативно, чтобы это был какой-то блочный, модульный детский садик и школа. Параллельно мы договорились, что 11 автобусов будет закуплено. Мы поддержим здесь и правительство Иркутской области, и муниципалитет, чтобы были компенсационные меры, связанные с распределением детишек по другим образовательным учреждениям", - сказал он.

Паводки в Иркутской области начались в июне, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Затем в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.