В Красноярском крае в связи с лесными пожарами сформировали бригады военных медиков

"В Красноярском крае сформированы две подвижные врачебно-сестринские бригады Центрального военного округа на санитарном транспорте для оказания помощи", - сказали в пресс-службе.

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Врачебно-сестринские бригады сформированы в Красноярском крае для оказания помощи пострадавшим от лесных пожаров. Всего в регионе будет действовать две такие бригады, сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.

В их состав вошли два врача, четыре человека среднего медперсонала, два водителя. Передвигаться они будут на автомобилях УАЗ и "Газель". Бригады сформированы из военных из Красноярского края. Они находятся в готовности оказать помощь. Также находится в готовности на аэродроме Толмачево (Новосибирск) реанимационный модуль на базе вертолета Ми-8.

В Красноярском крае создана авиагруппировка для тушения пожаров из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Минобороны РФ. Ее работу курирует заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

По последним данным "Авиалесоохраны", огнем в России охвачено более 3 млн га леса. Наиболее сложная ситуация в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.