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Паводок в Иркутской области

Мутко сообщил, что в Иркутской области поднимут полотно подтопленной трассы "Сибирь"

Вице-премьер отметил, что федеральную трассу необходимо переносить и делать объездную дорогу с высоким мостом

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Дорожное полотно федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, которую перекрывали в первую и вторую волны паводка в регионе, будет отремонтировано и уложено на искусственной возвышенности. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

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"Понятно, что ее (федеральную трассу - прим. ТАСС) надо отсюда переносить, делать объездную хорошую дорогу с хорошим, высоким мостом. А сейчас - принять меры, поднять это полотно, потому что мост стоит, а мы останавливаем федеральную трассу", - сказал Мутко.

Трассу Р-255, проходящую через Тулун, перекрывали из-за затопления дороги с 28 по 2 июля, а также во вторую волну паводка с 30 июля по 2 августа.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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