В Красноярске с целью предотвращения пожаров закрыли для посещения Заповедник "Столбы"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заповедник "Столбы" из-за сложной пожарной ситуации в Красноярском крае был закрыт для посещения. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минприроды.

"Закрыли для посещения заповедник "Столбы" в Красноярском крае - это сделано для минимизации рисков в связи со сложной пожароопасной ситуацией в регионе. Такие меры вводятся на ООПТ во время повышенной пожарной опасности для предотвращения возникновения пожаров и минимизации влияния человеческого фактора", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что запрет на посещение будет действовать с 18:00 местного времени 2 августа и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм за сутки по данным метеостанции заповедника).

"В период запрета государственная инспекция переходит на усиленный режим работы. На всех входных группах заповедника будут выставлены контрольно-пропускные пункты. Для комплексного обеспечения пожарной безопасности и соблюдения установленного запрета будут привлечены сотрудники полиции", - добавили в Минприроды.