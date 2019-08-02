Войска ЦВО приняли по гособоронзаказу более 170 единиц техники с начала года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа (ЦВО) приняли на вооружение более 20 единиц военной и специальной техники в июле. Всего с начала года поступило более 170 единиц, сообщил в пятницу журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Более 20 единиц современных образцов вооружения и военной техники поступило в июле на вооружение войск округа, в том числе 14 модернизированных БМП-2 для перевооружения мотострелковой бригады, дислоцированной в Кузбассе. Для комплектования полевых подвижных пунктов управления получили три командно-штабные машины Р-149 и мобильную радиостанцию Р-166. С начала года поступило 174 единицы техники", - сказал Лапин.

Ранее сообщалось, что в подразделения связи ЦВО по гособоронзаказу поступили девять комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 для оснащения полевых пунктов управления. Вся техника будет задействована в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", основной этап которого состоится в сентябре на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Всего до конца года планируется поступление более 700 современных образцов вооружения и военной техники.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.