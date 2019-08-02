Пострадавшие при паводке в Иркутской области подали в суды 3,5 тыс. судебных исков

"У нас в судах было 3,5 тыс. заявлений. 3,5 тыс. судеб людей", - сказал он, пояснив, что большая часть заявлений касается вопросов, связанных с жильем.

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Число исковых заявлений, поданных в суды пострадавшими от паводка в Иркутской области, составило 3,5 тысячи, сообщил журналистам возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий ЧС вице-премьер Виталий Мутко.

При общении с жителями подтопленного города Мутко отметил, что в понедельник планируется уточнить вопросы, касающиеся правил предоставления компенсаций за жилье. "Вы получите ровно столько, сколько потеряли", - заверил вице-премьер, добавив, что в сложных случаях жителям необходимо обращаться в суд.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.