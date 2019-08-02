Мутко: техзадание для защитных сооружений в Иркутской области разработают к 9 августа

"Защищать нужно то, что требует защиты. Договорились таким образом и с мэром, и с нашими специалистами, что до пятницы следующей недели [9 августа] будет сформировано техническое задание на разработку всех проектно-восстановительных работ с точки зрения защитных сооружений", - сказал он.

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Техническое задание на восстановление защитных сооружений в пострадавших при паводке в Иркутской области населенных пунктов будет разработано до 9 августа, включено в программу восстановления инфраструктуры региона и 15 августа внесено в правительство. Об этом сообщил в пятницу журналистам возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС вице-премьер Виталий Мутко.

По словам вице-премьера, в Тулуне и Нижнеудинске уже есть понимание того, какие составляющие системы защитных сооружений являются наиболее сложными и проблемными, и как они могут быть восстановлены.

"Мы уже включим эти мероприятия все, которые будут, в программу восстановления. До 15 августа уже весь план восстановления, восстановительных работ будет сформирован и внесен в правительство. Это будут и социальные объекты, и объекты защиты", - добавил Мутко.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченков пояснил, что проектировать новые защитные сооружения для Тулуна и других населенных пунктов будут с учетом определенных после второго паводка зон подтопления. "Для проектировщиков сформулировали задание для отметки на 1,5 м превышающей самый высокий уровень воды (13,87 м в реке Ие - прим. ТАСС). Сейчас проектировщики будут делать в рамках чрезвычайной ситуации проектно-сметную документацию, рабочую документацию, чтобы делать защитные сооружения уже с учетом этого уровня воды", - пояснил он.

Жилищные вопросы

Мутко добавил, что намерен в конце августа вновь посетить город Тулун и проверить, насколько успешно решаются вопросы предоставления жилья и строительства новых объектов.

"Завтра [3 августа] только на тему строительства жилья мы собираем уже вместе строителей, мэров городов, муниципалитетов, только на эту тему будем говорить. Специально примем решение, дадим срок, и я через какое-то время, дней через 20, еще раз прилечу, посмотрим, как это идет. Надеюсь, мы уже будем на площадках строительных", - сказал он журналистам.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время пострадавшим при паводке выдано всего 90 жилищных сертификатов. "Если мы говорим о том, что где-то 3,5 тыс., и сейчас новый паводок добавит нам еще 900 домов - это под 4,5 тыс. домов нам нужно возместить гражданам. <…> Мы сегодня посмотрели новые места застройки - надо выходить и строить. А если люди хотят уехать, то надо быстрее решать их проблемы, выдавать им свидетельства, сертификаты, помогать им, чтобы они переезжали и обретали новое жилье, а этот кошмар оставили в прошлом", - добавил заместитель председателя правительства РФ.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

В новость были внесены изменения (18:21 мск) - добавлен комментарий губернатора региона.