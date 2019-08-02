На БЦБК ликвидирована угроза переполнения из-за паводков резервуаров с вредными отходами

ТАСС, 2 августа. Угрозы утечки вредных веществ в связи с переполнением карт-шламонакопителей на объектах хранения отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области из-за сильных осадков нет, ситуация нормализовалась. Об этом в пятницу журналистам сообщили в компании "РГ-Экология" (входит в Росгеологию), которая занимается рекультивацией и обезвреживанием отходов БЦБК.

31 июля сообщалось, что сильные дожди в Иркутской области привели к чрезвычайной ситуации в местах хранения токсичных отходов БЦБК. Компания "РГ-Экология" тогда сообщала о наполнении до критического уровня карт-шламорнакопителей (специальных бассейнов-отстойников для фильтрации воды) №4 и №5. Власти Иркутской области заявляли об отсутствии угрозы утечки отходов БЦБК. МЧС России направило в Байкальск, где находится комбинат, насосные станции высокой производительности для откачки отходов предприятия.

"С 28 июля по сегодняшний день сотрудники компании перекачали не менее 23 тыс. кубометров дождевой воды. Сейчас продолжается перекачка воды из четвертой карты во вторую. По сравнению с ситуацией, которая сложилась на момент введения режима ЧС, показатели по уровню воды снизились во всех картах-шламонакопителях. Ситуация в целом нормализовалась, угрозы перелива карт нет, осадков в ближайшие дни тоже не обещают", - сказано в сообщении.

Всего за 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу Байкала.