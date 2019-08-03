Мутко: подтопленцам из Нижнеудинска до сих пор не начали предоставлять новое жилье

НИЖНЕУДИНСК /Иркутская область/, 3 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко раскритиковал работу региональных властей по предоставлению подтопленцам нового жилья. По его словам, его не получил пока ни один житель города Нижнеудинск, затопленного в первую волну паводка.

"Ни одного человека в Нижнеудинске не переехало в новое жилье после подтопления", - сказал Мутко на совещании в Нижнеудинске в субботу.

Он отметил низкие темпы обеспечения людей из зоны паводка новой жилплощадью, несмотря на оперативное перечисление средств региону из федерального бюджета. По словам Мутко, областные власти не располагают точными данными о том, сколько людей нуждаются в переезде. "Огромное количество людей в подвешенном состоянии", - отметил вице-премьер.

По данным правительства Иркутской области на 2 августа, в регионе сертификаты на приобретение нового жилья получили 90 семей. Всего заявления подали около 900 семей, это лишь 10% от тех, кто может рассчитывать на новую жилплощадь.

Нижнеудинск расположен в 500 км от Иркутска на берегу реки Уда, которая из-за продолжительных дождей в конце июня вышла из берегов и подтопила город. В городе проживают около 34 тыс. человек.

В первую волну паводка в регионе в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.