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Паводок в Иркутской области

В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов

В пяти селах нет света

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Паводковая вода остается в домах жителей Иркутской области - на утро 4 августа подтопленными остаются 230 домов в восьми населенных пунктах, в пяти селах нет электроснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.

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"По состоянию на 07:00 (02:00 мск) в восьми населенных пунктах остаются подтопленными 230 домов с населением 356 человек, из них 91 ребенок. Подтоплены 667 приусадебных участков, три социально значимых объекта, один автомобильный мост, 11 участков автодорог", - сообщили в ведомстве.

Из-за паводка отключено электроснабжение пяти сел с населением 1318 человек. За сутки удалось восстановить электроэнергию в одном населенном пункте с населением 238 человек.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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