Левченко: вторая волна паводка в Иркутской области не повлекла серьезных последствий

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Подготовка ко второй волне паводка в Иркутской области помогла снизить последствия разлива воды по сравнению с первой волной, которая нанесла самые серьезные разрушения. Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

"Мы к этому готовились, у нас было несколько часов в запасе, поэтому наводнение, которое случилось на этой неделе, обошлось без серьезных последствий, которые, к сожалению, были в результате первого", - сказал Левченко.

Он также отметил, что была проведена эвакуация жителей из возможной зоны подтопления. Также были приняты серьезные меры, чтобы сохранить системы жизнеобеспечения. В Тулуне, который более всего пострадал от паводка, вода подавалась без ограничений, даже в те часы, когда там был самый высокий уровень подтопления.