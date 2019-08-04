Левченко: вторая волна паводка в Иркутской области не повлекла серьезных последствий

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Подготовка ко второй волне паводка в Иркутской области помогла снизить последствия разлива воды по сравнению с первой волной, которая нанесла самые серьезные разрушения. Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил губернатор региона Сергей Левченко.
"Мы к этому готовились, у нас было несколько часов в запасе, поэтому наводнение, которое случилось на этой неделе, обошлось без серьезных последствий, которые, к сожалению, были в результате первого", - сказал Левченко.
Он также отметил, что была проведена эвакуация жителей из возможной зоны подтопления. Также были приняты серьезные меры, чтобы сохранить системы жизнеобеспечения. В Тулуне, который более всего пострадал от паводка, вода подавалась без ограничений, даже в те часы, когда там был самый высокий уровень подтопления.
Левченко также сообщил, что власти Иркутской области со следующей недели начнут готовить площадки под строительство нового жилья и инфраструктуры.
"Мы будем в ускоренном темпе, в рамках режима ЧС строить новые объекты, включая жилье. С предстоящей неделе мы реально начнем подготовительные работы на площадках, где будут строиться новые объекты жилья и социальной сферы", - сказал Левченко.
Он также заверил, что все образовательные учреждения и детсады в регионе успеют подготовить к 1 сентября. Детей, ходивших в школы и сады, которые больше всего пострадали от паводка, перераспределят в другие образовательные организации. При этом детсад "Родничок" и школа №20 в Тулуне, наиболее затронутом стихией, к началу учебного года готовить не будут - здания сильно повреждены. Учеников направят в школу №6, которая работала ранее в одну смену.
"Она тоже была подтоплена - на 70 см выше пола первого этажа, но там идут активные работы, она будет готова к 1 сентября. И мы распределим туда детей из школы №20, примерно 500 человек можно туда распределить", - отметил Левченко.
Также, по словам главы региона, гражданам, чьи дома были разрушены паводком, предложат поселиться в быстровозводимых домах - первые два проверочных комплекта из Воронежской области и Карелии придут в регион 7 августа. По его словам, в течение трех месяцев вполне реально возвести такой дом.