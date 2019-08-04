Московский институт спроектирует дамбы для пострадавших от паводка Тулуна и Нижнеудинска

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Московский институт "Гидропроект" (входит в структуру "Русгидро"), занимающийся проектированием гидротехнических сооружений, разработает новые дамбы для городов Нижнеудинск и Тулун Иркутской области, которые серьезно пострадали в ходе обильного дождевого паводка. Они будут построены с учетом формирования в этих городах подтапливаемых зон, из которых принято решение вынести жилье и социальные объекты, сообщил журналистам в воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Техническое задание подписано для института "Гидропроект". Я думаю, что это будет сделано, и дамба Тулуна будут спроектирована. То же самое будет спроектировано и по защитным сооружениям в Нижнеудинске", - сказал Левченко, не уточнив сроков подготовки проекта.

Он отметил, что приказ о формировании зоны затопления в Тулуне уже издан и зарегистрирован в кадастровой палате, в ближайшее время аналогичная зона будет сформирована в Нижнеудинске. Новые противопаводковые сооружения будут учитывать границы этих зон.