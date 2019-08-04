Площадь лесных пожаров за сутки увеличилась на 11,6 тыс. га в Иркутской области

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 11,6 тыс. га и составляет 735,9 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"На утро 4 августа действовало 136 пожаров на общей площади 735 тыс. 939 га. 12 пожаров локализовано на площади 20 тыс. 797 [га]. По сравнению с предыдущими сутками количество пожаров увеличилось на один, площадь очагов природных пожаров увеличилась на 11 тыс. 635 га", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на пресс-конференции в воскресенье сообщил, что в этом пожароопасном сезоне властям удалось мобилизовать всех арендаторов лесных участков. "Была проблема раньше - арендаторы разбегались просто-напросто и предоставляли право лесному комплексу, МЧС тушить пожары на их арендованных участках, при том что в договорах аренды жесткое указание, сколько человек и техники арендатор должен поставить и тушить [пожары] на своей территории. Сегодня мы мобилизовали всех арендаторов, а это сотни людей", - сказал Левченко.

Он отметил, что в ближайшее время будет ликвидирован пожар в Байкало-Ленском заповеднике. Накануне очаг локализовали на площади 6,2 га. Пожар на заповедной территории тушат два самолета Бе-200 МЧС России. Байкало-Ленский заповедник является самым крупным заповедником в районе озера Байкал, простирается на 100 км вдоль побережья. Здесь сохраняется высокая плотность баргузинского соболя, бурого медведя, выдры, кабарги, изюбря, дикого северного оленя и лося.

Ранее сообщалось, что к ликвидации очагов возгораний в лесах Иркутской области привлечены также самолеты Ил-76 Министерства обороны России.