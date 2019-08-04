Военная авиация потушила в Сибири с начала дня лесные пожары на площади более 70 тыс. га

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты авиационной группировки Минобороны РФ потушили в Красноярском крае и Иркутской области с утра воскресенья лесные пожары на площади более 70 тыс. га. Об этом говорится в распространенном военным ведомством сообщении.

"Ликвидировано 36 очагов открытого возгорания, - уточняется в сообщении Минобороны РФ. - Самолеты Ил-76 ВТА совершили 12 вылетов, выполнив сброс свыше 504 т воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 14 вылетов и 28 сбросов воды, всего - 140 т воды".

Как уточняет военное ведомство, с начала августа авиация Минобороны сбросила на горящие леса свыше 4230 тонн воды, потушив пожары на площади более 520 га. Ил-76 ВКС России совершили 70 вылетов, вертолеты Ми-8 Центрального и Восточного военных округов - 116 вылетов.

Для разведки с воздуха в районах лесных пожаров Минобороны России задействовало самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота и Су-24МР Центрального военного округа. Летчики занимались мониторингом обстановки приарктической территории, а также провели аэрофотосъемку результатов тушения.

По состоянию на воскресенье, как сообщило МЧС, в России действуют 470 очагов возгораний. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области.