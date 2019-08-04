Замглавы МЧС заявил, что экономические доводы не должны оказывать влияние на помощь людям

ТАСС, 4 августа. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян прибил в Иркутскую область и совершил облет очагов лесных пожаров. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

"4 августа Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область, где совершил облет крупных очагов лесных пожаров в Усть-Кутском, Киренком и Катангском районах. В аэропорту города Братска первый заместитель министра провел оперативное совещание с руководством ГУ МЧС России по Иркутской области, представителями Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства обороны России", - сказали в главке.

Чуприян распорядился в кратчайшие сроки локализовать, а затем ликвидировать очаги возгораний. "Сотни населенных пунктов оказались в дыму, население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание этой помощи людям", - цитируют его в пресс-службе.

По последним данным, в лесах России продолжают действовать 470 очагов возгораний, из которых 38 локализованы. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области.

За сутки самолеты-амфибии Бе-200 МЧС РФ сбросили на очаги пожаров 432 т воды, а вертолеты Ми-8 и Ми-26 - 1100 т воды. Общая группировка сил и средств на тушении лесных пожаров составляет 10 тыс. человек, 2,8 тыс. единиц техники и 70 воздушных судов. МЧС наращивает свою группировку спасателями из других регионов.