Девять воздушных бортов МЧС и Минобороны помогают тушить пожары в Иркутской области

ТАСС, 4 августа. Девять воздушных бортов Министерства обороны РФ и МЧС России помогают тушить пожары в Иркутской области. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На сегодняшний день в ликвидации лесных пожаров в Иркутской области задействованы девять воздушных судов: два самолета Бе-200ЧС тушат пожары на территории природных заповедников в Качугском и Казачинско-Ленском районах, вертолет Ми-8 МЧС России работает на кромке пожаров в Усть-Кутском районе, самолет Ил-76 ликвидирует пожары в Катангском районе, вертолетом Ми-26 МЧС России осуществляется переброска аэромобильной группировки в Киренский район. Кроме того, в настоящее время пять вертолетов министерства обороны задействованы в тушении природных пожаров в Усть-Кутском районе", - сообщил представитель пресс-службы.

В ведомстве отмечают, что применение авиации позволяет максимально успешно тушить крупные очаги в труднодоступной местности. Ранее благодаря работе авиации было ликвидировано более 12 тыс. м кромки лесных пожаров в Казачинско-Ленском и Качугском заповедниках, а также в Усть-Кутском районе. Для мониторинга лесопожарной обстановки от министерства лесного комплекса задействовано 8 воздушных судов. В лесах региона продолжает действовать режим ЧС в связи с ростом площади лесных пожаров, неблагоприятным прогнозом погоды, угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, в регион прибыл первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, который в ходе совещания распорядился приложить все усилия для борьбы с природными пожарами, поручил локализовать и ликвидировать очаги возгорания в кратчайшие сроки и подчеркнул необходимость оказания помощи жителям сотен населенных пунктов, оказавшихся в дыму, поскольку "никакие экономические доводы не должны влиять на оказание этой помощи людям".

По состоянию на воскресенье в России действуют 470 очагов возгораний. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области.