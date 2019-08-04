Военные восстановят около 3 км поврежденной паводком дамбы в Тулуне

ТАСС, 4 августа. Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун Иркутской области. Всего военным предстоит восстановить около 3 км береговой защитной дамбы, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ЦВО.

"Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун. Всего военным железнодорожникам необходимо восстановить около 3-х км береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ЦВО, военные специалисты увеличат ширину дамбы до пяти метров, а высоту - до четырех метров. Всего запланировано отсыпать около 15 тыс. кубических метров скального грунта.

Задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны останется в регионе до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшим жителям, проводят исследование проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора.

Паводки в области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.