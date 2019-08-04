Пожар в Витимском заповеднике Иркутской области тушат с помощью авиации

ТАСС, 4 августа. Авиапожарные ФБУ "Авиалесоохрана" начали тушить пожар в Витимском заповеднике Иркутской области, сообщается в воскресенье на сайте "Авиалесоохраны".

Государственный природный заповедник "Витиимский" находится в Саяно-Байкальской горной области на 240 км выше города Бодайбо по течению реки Витим. Площадь заповедника - боле 585 тыс. га. Речная сеть заповедника относится к бассейну Северного Ледовитого океана, на охраняемой территории большое количество озер - особую научную и культурную ценность представляет озеро Орон.

"Пожар возник и действует в одном из самых сложных участков Витимского заповедника. Местность не только удаленная от всех дорог, но еще горная и сильно-пересеченная с крутыми каменистыми склонами. Бороться с огнем в таких условиях могут только профессионалы высочайшего класса. По обращению руководства заповедника в Рослесхоз с просьбой об оказании помощи, на тушение пожара привлечено 17 авиапожарных ФБУ "Авиалесоохрана", - говорится в сообщении ведомства.

По данным "Авиалесоохраны", остановить распространение и ликвидировать огонь возможно только ручным способом - авиапожарные работают в автономном режиме. Доставка на пожар наземной техники невозможна.

В районе тушения огня около плюс 25 градусов, с 5 августа ожидается рост температуры и ко вторнику жара достигнет +30°С и выше. Осадки не ожидаются.

По состоянию на воскресенье в России действуют 470 очагов возгораний. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области.