Авиация Минобороны потушила почти 700 тыс. га пожаров в Сибири

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты Минобороны с начала операции потушили в Сибири пожары на общей площади 690 тыс. га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

По данным ведомства, с начала операции авиагруппировкой Минобороны сброшено на охваченные огнем лесные массивы 5490 тонн воды. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 90 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО - 143 вылета на тушение пожаров. "Авиацией Минобороны потушены пожары на общей площади 690 тыс. гектаров", - уточнили в министерстве.

В воскресенье самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершили 20 вылетов и сбросили на охваченные огнем лесные массивы 840 тонн воды, отмечают в министерстве. Вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 27 вылетов и 84 сброса воды общим объемом 420 тонн. Всего за воскресенье потушено 170 тыс. га в горящего леса.