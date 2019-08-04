Шаманы провели на Байкале жертвоприношение, чтобы прекратить пожары и наводнения в Сибири

ЧИТА, 4 августа. /ТАСС/. Шаманы провели в воскресенье на байкальском острове Ольхон обряд жертвоприношения (тайлаган), который, согласно их верованиям, должен, в том числе, способствовать прекращению в Сибири лесных пожаров и паводков. Об этом ТАСС сообщил председатель шаманской организации "Хун шубуун" ("Лебедь") Нима Борокшонов.

Ранее председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев сообщал ТАСС, что на Ольхоне соберутся около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые проведут обряд, призванный пролить дожди на горящую в Сибири тайгу.

"Обряд прошел хорошо. Его смысл - предотвращения различных бедствий, в том числе пожаров и наводнений. Сделать так, чтобы у людей было счастье - вот в чем значение тайлагана", - сказал Борокшонов.

По традиции, обряд включил подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи. Перед началом действа шаманы и верующие разложили перед собой ритуальную еду - молоко, водку, чай и сладости. Часть этой пищи люди оставили в дар местным духам. Остальное они съедят дома и, тем самым, по их мнению, привлекут к себе удачу.

Во время обряда шаманы били в бубны, ходили кругами и молитвенно обращались к духам. Этот обряд они называют "камланием". Главным даром стали священные веточки березы, украшенные лентами белого, голубого и красного цветов. В завершении церемонии шаманы сложили из них костер, в который преподнесли разделанную тушу барана.

По состоянию на воскресенье в России действуют 470 очагов возгораний. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Кроме того, сразу в двух сибирских регионах - Бурятии и Иркутской области устраняют последствия паводков.