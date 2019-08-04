В Благовещенске от сильного ливня пострадали гимназия и детский сад

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 августа. /ТАСС/. Гимназия и детский сад пострадали в Благовещенске из-за сильного дождя, сообщается в воскресенье в аккаунте администрации города в Instagram.

Накануне в Благовещенске за час выпала десятидневная норма осадков - 44 мм. Ливневый дождь с сильным шквалистым ветром нанес серьезный ущерб городу: повалены деревья, затоплены улицы, произошли отключение электричества и остановка водозабора. Специалисты оперативно устранили проблему и подключили водозабор. Представители администрации и служб города в воскресенье совершают объезд города для того, чтобы оценить нанесенный стихией ущерб.

"Повреждены несколько объектов социальной сферы. В частности, протекла кровля в гимназии № 1, зашла вода в четвертый корпус детского сада № 35 на КПП", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящий момент производится откачка воды с особенно проблемных участков, в частном секторе, с объектов социальной инфраструктуры. "Что касается строительных площадок, то серьезных вопросов, кроме частичного подтопления дождевыми водами нет. Работы на объектах продолжаются", - отмечается в сообщении.

Всего в устранении последствий дождя в Благовещенске задействовано 18 единиц спецтехники, из них 7 вакуумных машин.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями, сложная паводковая обстановка сохраняется. На 4 августа в Приамурье подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Подтоплено 36 населенных пунктов, 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Всего эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 339 человек, из них 128 детей.