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Лесные пожары в России

В Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни в Сибири сохранится пожароопасная ситуация

В Красноярском крае и в Иркутской области температура будет выше нормы
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожароопасная ситуация сохранится в регионах Сибири в ближайшие дни, температура на этой территории остается на несколько градусов выше нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"В Красноярском крае, в Иркутской области прогнозируем температуру выше нормы, примерно на четыре градуса", - сказал он.

По его словам, в некоторых частях региона идут дожди, снижающие опасность пожаров. "Иркутская область очень разнородная. В горных районах, на севере дожди идут, они в какой-то степени способствуют уменьшению пожароопасности, но одновременно вызывают напряжение, поскольку, когда идут ливневые интенсивные осадки, вероятность селей увеличивается", - пояснил Вильфанд.

По состоянию на воскресенье в России действуют 470 очагов возгораний. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Кроме того, сразу в двух сибирских регионах - Бурятии и Иркутской области устраняют последствия паводков.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьКрасноярский край
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