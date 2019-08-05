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Паводок в Иркутской области

За сутки вода ушла из 85% подтопленных домов в Иркутской области

Электроснабжение отключено в пяти населенных пунктах

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Число подтопленных жилых домов в пострадавших от паводка районах Иркутской области за сутки сократилось до 29, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

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В воскресенье вода оставалась в 230 домах.

"По состоянию на 07:00 (02:00 мск), в семи населенных пунктах остаются подтопленными 29 домов, 317 приусадебных участков, один социально значимый объект, девять участков автомобильных дорог", - сказал собеседник агентства.

В пяти населенных пунктах, где живут 1,2 тыс. человек, отключено электроснабжение.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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