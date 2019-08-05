ФСК ЕЭС вложит более 300 млн рублей в модернизацию крупнейшей подстанции Омской области

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Компания ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") вложит в проект по модернизации подстанции "Таврическая", которая обеспечивает электроэнергией Омск и соединяет энергосистемы Урала, Сибири и Казахстана, более 300 млн рублей. Работы завершатся в 2020 году, сообщается в понедельник в пресс-релизе компании.

"ПАО "ФСК ЕЭС" приступила к завершающему этапу замены коммутационного оборудования крупнейшей подстанции Омской области - 500 кВ "Таврическая". С учетом ранее выполненных работ на энергообъекте будет выполнено полное обновление выключателей сверхвысокого класса напряжения 500 кВ. Это позволит повысить надежность работы подстанции <...>. Компания инвестирует в проект 304 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании ТАСС пояснили, что первый этап модернизации был проведен в рамках строительства энерготранзита "Заря - Барабинская - Таврическая". Теперь ФСК ЕЭС заменит к 2020 году пять воздушных выключателей 500 кВ на более надежные элегазовые выключатели, которые управляются в дистанционном режиме диспетчером. Новое оборудование будет устанавливаться без ограничения электроснабжения потребителей.

ФСК ЕЭС является оператором Единой национальной электрической сети России и обеспечивает энергоснабжение потребителей в 79 регионах России. Компания управляет почти 146 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 351 тыс. МВА. Основным акционером компании с долей 80,13% являются "Россети".