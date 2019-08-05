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Лесные пожары в России

Пропавшего на севере Красноярского края пожарного нашли живым

В полиции не уточнили, где именно был найден мужчина

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Пожарный, пропавший в воскресенье на территории Эвенкии на севере Красноярского края, найден. Об этом ТАСС сообщили в региональном центре МВД в понедельник.

"Пожарный найден живым", - сообщил представитель главка, не уточнив, где именно был найден мужчина. По словам представителя ведомства, сейчас на месте сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

По информации лесопожарного центра региона, в крае действуют 90 лесных пожаров на общей площади более 777 тыс. га. В их тушении участвует авиация Минобороны и МЧС.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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