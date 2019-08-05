Томский вуз разрабатывает беспилотник для более точного поиска лесных пожаров

ТОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Ученые из Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают беспилотник для более точного поиска пожароопасных лесных участков, сообщается в понедельник на сайте вуза.

"Аналог нашей разработки - это спутниковые системы, но по сравнению с ними наш измерительный комплекс в совокупности с малогабаритным беспилотником позволит решить задачу определения пожароопасных участков гораздо быстрее, эффективнее и дешевле", - приводятся в сообщении слова автора проекта Егора Алексеева.

Специальный навесной комплекс для беспилотного летательного аппарата состоит из микроволнового радиометра, инфракрасных датчиков и камеры с высоким разрешением. "При помощи высокочастотного излучения система будет определять, насколько земля насыщена влагой и, исходя из этого параметра, определять пожароопасные участки. После обработки данных измерительный комплекс подготовит на их основе тепловую карту местности, на которой будут отмечены участки с высоким риском возникновения пожара", - уточнил Алексеев.

Разработчики создали макет микроволнового радиометра, на основе которого занимаются отладкой разработанных модулей создаваемого измерительного комплекса и его настройкой. Полностью разработка будет готова через два года. Затем комплекс испытают в лесах Томской области.