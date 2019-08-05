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Лесные пожары в России

Синоптики не ожидают похолодания в пожароопасных регионах Сибири в ближайшую неделю

В центре погоды "Фобос" отметили, что из-за антициклона в этих регионах будет низкая вероятность дождей

ТАСС, 5 августа. Сложная пожароопасная ситуация сохранится в Красноярском крае и на севере Иркутской области в ближайшую неделю. Как сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос", температура в этих регионах будет превышать норму.

"Все дело в том, что большая часть Сибири находится во власти очень теплого воздуха, температурный режим там по-прежнему удерживается выше нормы", - пояснил представитель центра. Регионы с пожароопасной обстановкой в начале недели будут находиться во власти антициклона, потому вероятность дождей невелика.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и в одном муниципальном районе Республики Бурятия. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах РФ.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская областьБурятияЯкутияКрасноярский край
Лесные пожары в России
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