Жителя Иркутской области приговорили к обязательным работам за устроенный в лесу пожар

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Боханский районный суд в Иркутской области приговорил к 150 часам обязательных работ 18-летнего молодого человека, который в апреле, бросив непотушенный окурок в сухую траву, устроил лесной пожар на площади более 8 га. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального глава МВД.

"Боханский районный суд признал виновным мужчину в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Находясь недалеко от деревни Нововоскресенка, он закурил сигарету и выбросил непотушенный окурок в сухую растительность. В результате произошло возгорание березового леса, огнем было охвачено свыше 8 га. Суд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный лесному фонду, специалисты оценили более чем в 60 тыс. рублей. В ходе следствия молодой человек возместил ущерб на сумму 25 тыс. рублей.

По данным Министерства лесного комплекса Иркутской области, в регионе до 90% природных пожаров возникают по вине человека. В 2019 году в регионе сложная ситуация с пожарами складывалась в начале мая, когда огонь подходил близко к населенным пунктам. В настоящее время в области действует режим ЧС в связи с большой площадью природных пожаров. По данным на утро понедельника, горит 613 тыс. га леса.