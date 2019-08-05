Новосибирский фермер подал апелляцию на отказ в регистрации кандидатом в мэры

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин, которому избирком Новосибирска и Центральный районный суд города отказали в регистрации кандидатом на должность мэра города, подал апелляцию на решение суда, сообщил ТАСС Южанин в понедельник.

Ранее горизбирком Новосибирска отказал Южанину в регистрации кандидатом на должность мэра. Фермер 26 июля объявил голодовку, 29 июля подал в суд исковое заявление для обжалования решения избирательной комиссии. 31 июля суд признал законным отказ избиркома.

"Апелляцию сегодня подали, с решением суда не согласен", - сказал Южанин.

По словам Южанина, он до сих пор продолжает голодовку, однако из-за состояния здоровья вынужден пить соки. Согласно тексту апелляционной жалобы, Южанин не согласен с тем, сведения о нем как о кандидате были поданы неверно.

Избирком отказал фермеру, поскольку в протоколе собрания местной региональной ячейки Партии социальных реформ, которая выдвигала Южанина, не были указаны его дата рождения, место жительства и место работы. По словам фермера, эти данные не внесли, поскольку юрист не обратил внимание на то, что они необходимы по местному законодательству, а избирком не дал возможности "исправить техническую ошибку". В суде представитель избиркома пояснил, что комиссия обязана сообщать об ошибках только в касающихся сведений о кандидате документах - справках о доходах, о детях.

В качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы 17 человек, в том числе действующий градоначальник Анатолий Локоть. Еще троим избирком отказал. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.