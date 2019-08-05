Военный Ан-26 вылетел из Красноярска для обнаружения крупнейших очагов пожаров в Сибири

ТАСС, 5 августа. Военно-транспортный самолет Ан-26 вылетел с аэродрома Красноярска для выявления самых больших очагов лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Самолет Ан-26 вылетел с аэродрома Красноярска для воздушной разведки. На борту находится межведомственная группа. Его задачей является выявление наиболее крупных очагов пожаров в Красноярском крае и Иркутской области", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе военного ведомства добавили, что также на понедельник запланирован вылет двух самолетов-разведчиков Су-24МР для аэрофотосъемки для формирования карты пожаров.

За четыре дня работы авиации Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области удалось потушить лесные пожары на площади 753 тыс. гектаров. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 94 вылета, вертолетами Ми-8 армейской авиации Центрального и Восточных военных округов - 153 вылета.

Авиационная группировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами, приступила к тушению пожаров в Красноярском крае с 1 августа.