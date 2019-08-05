В Кузбассе завершена регистрация кандидатов на дополнительные выборы в парламент региона

КЕМЕРОВО, 5 августа. /ТАСС/. Регистрация кандидатов на дополнительные выборы в региональный парламент завершилась в Кемеровской области. Участие в предвыборной кампании продолжат пять из шести ранее выдвинутых кандидатов, сообщили в понедельник ТАСС в областной избирательной комиссии Кузбасса.

"Регистрация кандидатов на дополнительных выборах депутата Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 9 города Кемерово завершена. Всего было выдвинуто шесть кандидатов, зарегистрировано пять из них", - сказали в облизбиркоме.

Представитель избирательной комиссии пояснил, что один из заявившихся на выборы кандидатов - самовыдвиженец Георгий Антонов, ранее занимавший место в депутатском корпусе города Кемерово, - подал заявление о снятии своей кандидатуры на участие в выборах.

"Избирательной комиссией было принято заявление от Георгия Антонова об отказе баллотироваться в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области, причины такого решения нам не известны, так как кандидат имеет право их не указывать при снятии своей кандидатуры", - рассказали в избиркоме.

По информации областной избирательной комиссии, пять кандидатов от партий прошли регистрацию и претендуют на место в парламенте Кузбасса. От "Единой России" зарегистрирован Владимир Вильчиков, который в настоящий момент руководит муниципальным центром организации дорожного движения в Кемерове, от политической партии "Патриоты России" - предприниматель Дмитрий Фурман, от "Справедливой России" - пенсионер МВД Алексей Постников, от ЛДПР - инженер "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" Андрей Бочкарев, зарегистрированный кандидат от КПРФ - безработный Филипп Свистунов.

Дополнительные выборы в парламент Кузбасса состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года. Они были назначены летом текущего года после того, как парламентарий от "Единой России" Константин Венгер занял должность замгубернатора Кемеровской области по экономическому развитию и покинул областной депутатский корпус.