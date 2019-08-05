В ходе реконструкции площади у новосибирского аэропорта построят транспортное кольцо

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Новосибирский аэропорт Толмачево, один из крупнейших российских авиационных хабов, планирует в ходе реконструкции привокзальной площади общей стоимостью 1,1 млрд рублей построить транспортное кольцо для улучшения доступа к аэровокзалу. Такие меры необходимы в условиях прогнозируемого роста пассажиропотока в ближайшие годы, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич.

"В рамках реконструкции привокзальной площади планируются работы по выносу из зоны будущего строительства терминального комплекса порядка 300 км инженерных коммуникаций и организация кольцевого движения автотранспорта, предполагается смонтировать около 31 тыс. кв. м дорожного полотна, автостоянок и тротуаров", - сказал Янкилевич.

Он отметил, что транспортное кольцо позволит сделать более удобными подъезды к аэропорту, пассажиропоток которого растет с каждым годом, и избежать образования заторов и сложностей с проездом. Янкилевич также подчеркнул, что реконструкция привокзальной площади не затронет находящиеся рядом с ней здания.

Проект предполагает также организацию двух парковок - для краткосрочного хранения на 326 машиномест и для долгосрочного хранения на 347 машиномест - и озеленение площади. Работы по реконструкции нижегородская компания "ЛМС", выигравшая конкурс, должна завершить до конца 2019 года.

Строительство нового терминала

Модернизация новосибирского аэропорта Толмачево - один из пунктов по подготовке города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Она предполагает, в частности, строительство нового терминала. Этот объект позволит увеличить площади аэровокзала практически вдвое - до 100 тыс. кв. м.

Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Толмачево пройдет в два этапа. Первый, основной, завершится 2022 года и позволит увеличить поток пассажиров до 10 миллионов в год, остальные работы закончат к 2025 году. На реализацию проекта планируется привлечь 11,5 млрд рублей частных инвестиций, а общая его стоимость оценивается в 20 млрд рублей.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров.