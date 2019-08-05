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Лесные пожары в России

В Иркутской области не выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе из-за пожаров

По данным регионального МЧС на утро 5 августа, в регионе горит более 613 тыс. га леса

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Замеры уровня содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в трех городах Иркутской области, которые страдают от задымления из-за лесных пожаров, не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций (ПДК), сообщается в понедельник на сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров фиксировалось в городе Киренске Иркутской области, где проживают более 11 тыс. человек. 27 июля были превышены ПДК по оксиду углерода в 1,5 раза, диоксиду серы в 1,3 раза, диоксиду азота в 1,03 раза. Из-за задымления был закрыт городской аэропорт.

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"По результатам лабораторных исследований от 5 августа 2019 г. в городах Усть-Куте, Киренске, Усть-Илимске Иркутской области превышений ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе не зарегистрировано", - говорится в сообщении. В городах Братске, Бодайбо, а также в Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Братском районах существенного задымления сейчас нет, поэтому специалисты ведомства не проводили лабораторные исследования на концентрацию продуктов горения в воздухе.

На утро понедельника, 5 августа, по данным регионального МЧС, в Иркутской области горит более 613 тыс. га леса. За сутки площадь пожаров сократилась почти на 123 тыс. га. По данным космического мониторинга, в регионе в зоне задымления находятся 9 населенных пунктов в двух районах.

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