В Иркутской области не выявили превышение ПДК вредных веществ в воздухе из-за пожаров

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Замеры уровня содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в трех городах Иркутской области, которые страдают от задымления из-за лесных пожаров, не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций (ПДК), сообщается в понедельник на сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров фиксировалось в городе Киренске Иркутской области, где проживают более 11 тыс. человек. 27 июля были превышены ПДК по оксиду углерода в 1,5 раза, диоксиду серы в 1,3 раза, диоксиду азота в 1,03 раза. Из-за задымления был закрыт городской аэропорт.